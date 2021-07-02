Мэра Коломны нашли мёртвым

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Глава администрации подмосковной Коломны Денис Лебедев найден мёртвым в своей квартире, сообщает РЕН ТВ. Предполагается, что он покончил с собой.

Согласно предварительным данным, чиновник находился в жилище один. Дверь была заперта изнутри. Рядом с телом Лебедева найдено огнестрельное оружие, рассказал телеканалу источник в правоохранительных органах.

В подмосковной прокуратуре сообщили, что на место происшествия выехали прокурор Коломны и первый зампрокурора области.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, тело мэра обнаружил его водитель, рядом было гладкоствольное ружьё. Причиной суицида могли стать участившиеся бытовые конфликты.

Лебедев занимал пост мэра Коломны с октября 2017 года. Награждён знаком губернатора Подмосковья «За вклад в развитие Московской области».

Ранее сообщалось, что во Владивостоке в здании администрации нашли мёртвым исполняющего обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Александра Скорлякова. По данным местных СМИ, он совершил суицид. В мэрии отметили, что он был одним из самых надёжных чиновников.