В администрации Владивостока нашли мёртвого чиновника

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В здании администрации Владивостока было обнаружено тело исполняющего обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Александра Скорлякова.

Как сообщил РИА Новости представитель мэрии, его нашли на рабочем месте.

Местное издание PRIMPRESS со ссылкой на собственные источники сообщило, что Скорляков покончил с собой. Также местная пресса отмечает, что он был одним из самых надёжных чиновников в мэрии Владивостока — ответственным и эффективным сотрудником.

19 января 2021 года, как писал NEWS.ru, глава муниципалитета «Урицкий наслег» в Олёкминском районе Якутии Степан Иванов покончил с собой — его тело обнаружили также на рабочем месте. Стало известно, что мужчина незадолго до этого хотел уволиться со своей должности. У него было желание уволиться, но его попросили остаться поработать до конца срока, рассказал глава района Николай Харбин. По его словам, Иванов был образованным умным человеком. Местные жители доверяли его решениям и прислушивались к советам.