В администрации Владивостока нашли мёртвого чиновника

В здании администрации Владивостока было обнаружено тело исполняющего обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Александра Скорлякова.
Как сообщил РИА Новости представитель мэрии, его нашли на рабочем месте.
Местное
19 января 2021 года, как писал NEWS.ru, глава муниципалитета «Урицкий наслег» в Олёкминском районе Якутии Степан Иванов покончил с собой — его тело обнаружили также на рабочем месте. Стало известно, что мужчина незадолго до этого хотел уволиться со своей должности. У него было желание уволиться, но его попросили остаться поработать до конца срока, рассказал глава района Николай Харбин. По его словам, Иванов был образованным умным человеком. Местные жители доверяли его решениям и прислушивались к советам.