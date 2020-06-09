Полиция Москвы: Ефремов официально задержан

https://static.news.ru/photo/0c93ac88-aa6c-11ea-912c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Устроивший смертельное ДТП в Москве актёр Михаил Ефремов официально задержан. Об этом заявили в столичной полиции.

Ефремов задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сначала против артиста возбудили уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшем причинение тяжкого вреда, но когда пострадавший в ДТП водитель умер, обвинение должны переквалифицировать на более тяжкую статью.

Ранее в пресс-службе Таганского суда заявили, что вопрос об избрании меры пресечения для Ефремова будет решён сегодня, 9 июня. Следствие попросит заключить виновника ДТП под домашний арест.

NEWS.ru писал, что в анализах актёра, которые он сдал на следующий день после аварии, были обнаружены следы канабиноидов и кокаина.

Ефремов попал в ДТП ночью 8 июня в центре Москвы. На внедорожнике Jeep Grand Cherokee он врезался в фургон. Его водитель был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Актёр признал свою вину. Его адвокат Виталий Чернышов заявил, что Ефремов готов давать показания и оказать любую помощь семье погибшего.

Как ранее писал NEWS.ru, режиссёр Никита Михалков назвал смертельное ДТП Ефремова «закономерным финалом». По его словам, это финал для «ослеплённых вседозволенностью и безнаказанностью».