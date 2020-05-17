Полиция Бурятии ищет двух пропавших братьев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жертвами столкновения двух легковых автомобилей в Курганской области стали шесть человек, в числе которых двое детей.

По данным пресс-службы регионального УМВД РФ, авария произошла 17 мая поздним вечером на 15 км автодороги Куртамыш — Прорывное Куртамышского района. Столкнулись Renault Logan под управлением водителя 1962 года рождения...