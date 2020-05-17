Полиция Бурятии ищет двух пропавших братьев

Сотрудники полиции Бурятии ведут поиски двух несовершеннолетних братьев, пропавших около суток назад. Мальчики ушли на прогулку днём 17 мая и не вернулись.
Возраст пропавших детей — 9 и 10 лет. Согласно данным полиции, у мальчиков европейская внешность, светло-русые волосы. Рост обоих — в пределах 130 см.
Предполагается, что дети гуляли по Заовражной улице,
Ранее NEWS.ru писал, что двое мальчиков, 10 и 12 лет, пропали в Нижегородской области. К их поискам привлечены сотрудники полиции и волонтёры.
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