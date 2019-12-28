МВД России по Москве сообщило о задержании жительницы Щербинки. 54-летняя женщина регулярно предоставляла свою квартиру для людей с наркотической зависимостью в обмен на алкогольную продукцию.
Во время задержания женщины полицейские обнаружили три шприца и троих граждан в состоянии наркотического опьянения. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту организации притона и систематического предоставления жилья для потребления наркотических средств,
Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейским удалось ликвидировать наркопритон в Щёлково. За его содержание были ответственны 26-летняя женщина и 30-летний мужчина.
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