https://static.news.ru/photo/887a1742-2a6f-11ea-bde3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД России по Москве сообщило о задержании жительницы Щербинки. 54-летняя женщина регулярно предоставляла свою квартиру для людей с наркотической зависимостью в обмен на алкогольную продукцию.

Во время задержания женщины полицейские обнаружили три шприца и троих граждан в состоянии наркотического опьянения. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту организации притона и систематического предоставления жилья для потребления наркотических средств, сообщает АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейским удалось ликвидировать наркопритон в Щёлково. За его содержание были ответственны 26-летняя женщина и 30-летний мужчина.