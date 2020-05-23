Полицейские задержали в Крыму пьяного авиадебошира

https://static.news.ru/photo/9e8251c8-9db3-11ea-9669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крымские полицейские задержали в Крыму жителя Московской области, который устроил пьяный дебош на борту самолёта.

По данным пресс-службы МЧС РФ, нетрезвый пассажир находился в салоне самолёта, который следовал рейсом Симферополь — Москва. Выяснилось, что порядок нарушал 31-летний житель Дубны. Во время посадки он начал требовать, чтобы его посадили в бизнес-классе, при этом его билет был оформлен на другое место. После получения отказа он стал предлагать доплату, материться и оскорблять экипаж.

Прибывшие сотрудники полиции предложили мужчине покинуть лайнер, однако тот не отреагировал на замечания и начал их оскорблять.

Правонарушитель был доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, гражданин был ранее судим, — отметили в МВД.

Нарушитель отказался проходить медосвидетельствование. Материал о привлечении его к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ будет направлен в суд. Также следователи ведут проверку по ст. 319 и ч. 1 ст. 213 УК РФ (оскорбление представителя власти и хулиганство).

Ранее NEWS.ru писал, что в Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении полицейского за применение недозволенных методов воздействия к задержанному. По сообщениям СМИ, сотрудник изнасиловал 44-летнего дебошира.