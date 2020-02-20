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Полицейские из Московской области задержали 25-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа с подозрением на совершение серии краж в продуктовых магазинах. Во время осмотра у подозреваемого обнаружили многочисленные шоколадки и жевательные резинки, а также бутылку шампанского. Об этом сообщает АГН «Москва».

Полицейскими установлена причастность задержанного к трём эпизодам противоправной деятельности на территории городского округа Луховицы. Добычей нарушителя закона стало 911 штук жевательных резинок, 162 упаковки шоколада и бутылка шампанского. Мужчина пояснил, что товар планировал продать в торговые точки Москвы, — процитировали начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову в агентстве.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что жителя Тольятти подозревают в краже приблизительно 50 шоколадок из продуктового магазина. Отмечается, что злоумышленник отдал предпочтение маркам KitKat и «Коммунарка Трюфельный».