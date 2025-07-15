Сладкие шарики с какао и кокосом — объедение! Десерт без выпечки

Сладкие шарики с какао и кокосом – гарантированное объедение! Десерт без выпечки за 10 минут! Этот простой десерт без выпечки порадует всех любителей сладкого! Всего 4 основных ингредиента — и у вас готовы нежные банановые конфеты с хрустящими орехами. Идеальный вариант для быстрого перекуса или чаепития.
Ингредиенты
- Сахарное печенье — 350 г
- Спелые бананы — 3 шт. (450 г)
- Грецкие орехи — 60 г
- Какао-порошок — 50 г
- Кокосовая стружка — 40 г
Приготовление
- Печенье и орехи измельчите в блендере до мелкой крошки (если нет блендера — можно раздавить скалкой в пакете). Бананы очистите, нарежьте ровными кусочками и добавьте к крошке. Измельчите до однородной липкой массы. Для аромата добавьте в массу щепотку корицы или ванилина.
- Мокрыми руками сформируйте шарики размером примерно с грецкий орех. Обваляйте половину шариков в какао, остальные — в кокосовой стружке. Выложите готовые конфеты на поднос или тарелку и перед подачей охладите в холодильнике 30 минут.
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