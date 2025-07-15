Сладкие шарики с какао и кокосом — объедение! Десерт без выпечки

Сладкие шарики с какао и кокосом — объедение! Десерт без выпечки

Сладкие шарики с какао и кокосом – гарантированное объедение! Десерт без выпечки за 10 минут! Этот простой десерт без выпечки порадует всех любителей сладкого! Всего 4 основных ингредиента — и у вас готовы нежные банановые конфеты с хрустящими орехами. Идеальный вариант для быстрого перекуса или чаепития.

Ингредиенты

Сахарное печенье — 350 г

Спелые бананы — 3 шт. (450 г)

Грецкие орехи — 60 г

Какао-порошок — 50 г

Кокосовая стружка — 40 г

Приготовление

Печенье и орехи измельчите в блендере до мелкой крошки (если нет блендера — можно раздавить скалкой в пакете). Бананы очистите, нарежьте ровными кусочками и добавьте к крошке. Измельчите до однородной липкой массы. Для аромата добавьте в массу щепотку корицы или ванилина. Мокрыми руками сформируйте шарики размером примерно с грецкий орех. Обваляйте половину шариков в какао, остальные — в кокосовой стружке. Выложите готовые конфеты на поднос или тарелку и перед подачей охладите в холодильнике 30 минут.

Ранее мы готовили трюфели из сгущенки и какао за 10 минут. Лучше любых магазинных конфет!