Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Житель Тольятти подозревается в краже из продуктового магазина. Согласно данным полиции, он украл примерно 50 шоколадок.

Предполагаемый преступник вынес около 30 изделий KitKat и ещё 20 — «Коммунарка Трюфельный», передаёт РИА Новости. 23-летний местный житель признался в совершении правонарушения.

Руководство магазина считает, что сумма ущерба превысила пять тысяч рублей. Подозреваемый задержан, силовики завели уголовное дело.

Ранее, как писал NEWS.ru, преступники проникли в охраняемое заброшенное здание и обнаружили там рецептурные препараты и части человеческих тел. Инцидент произошёл в графстве Тайн-энд-Уир в Великобритании.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях