Житель Тольятти подозревается в краже из продуктового магазина. Согласно данным полиции, он украл примерно 50 шоколадок.
Предполагаемый преступник вынес около 30 изделий KitKat и ещё 20 — «Коммунарка Трюфельный»,
Руководство магазина считает, что сумма ущерба превысила пять тысяч рублей. Подозреваемый задержан, силовики завели уголовное дело.
Ранее, как писал NEWS.ru, преступники проникли в охраняемое заброшенное здание и обнаружили там рецептурные препараты и части человеческих тел. Инцидент произошёл в графстве Тайн-энд-Уир в Великобритании.
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