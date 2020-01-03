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Причиной ДТП в Тюменской области, в котором погибла семья из пяти человек, по предварительной информации, стала неисправность тормозной системы грузового автомобиля DAF, который выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Вместе с тем там отметили, что и детей в легковом автомобиле Lada X-Ray перевозили с нарушением Правил дорожного движения. Машина не была оборудована детскими креслами или аналогичными удерживающими устройствами. Самый...