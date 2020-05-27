Полицейские нашли 350 килограмм кокаина в квартире у жителя Софии

Болгарское национальное радио сообщило о задержании жителя Софии. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него в квартире более 350 килограмм кокаина.
Согласно информации, которую предоставили полицейские, первую партию наркотиков обнаружили в автомобиле. В транспортном средстве хранилось около 40 кг.
Остальные 300 кг были изъяты в ходе обысков в квартире. Часть находилась в шкафу спальни, а вторая на кухне. Полиция оценила товар в 81 миллион левов (около €41 млн).
NEWS.ru передавал ранее, что в Подмосковье около дома тренера бойца ММА нашли 1,7 кг кокаина.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен