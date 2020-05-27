Полицейские нашли 350 килограмм кокаина в квартире у жителя Софии

https://static.news.ru/photo/22148b3c-a02f-11ea-b468-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Болгарское национальное радио сообщило о задержании жителя Софии. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него в квартире более 350 килограмм кокаина.

Согласно информации, которую предоставили полицейские, первую партию наркотиков обнаружили в автомобиле. В транспортном средстве хранилось около 40 кг.

Остальные 300 кг были изъяты в ходе обысков в квартире. Часть находилась в шкафу спальни, а вторая на кухне. Полиция оценила товар в 81 миллион левов (около €41 млн).

NEWS.ru передавал ранее, что в Подмосковье около дома тренера бойца ММА нашли 1,7 кг кокаина.