Полицейские на Урале оставили избитого мужчину в лесу

https://static.news.ru/photo/3201c2fa-9e8e-11ea-8968-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Сысерть на территории Свердловской области в суд поступило уголовное дело в отношении троих бывших сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в совершении преступления по статье «Халатность».

Ранее обвиняемые находились в должностях командира отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Сысертский», полицейского и полицейского-водителя указанного подразделения. Своих постов они лишились после инцидента, произошедшего летом 2019 года.

Тогда фигуранты дела приехали после вызова по указанному адресу, где обнаружили нетрезвого и избитого мужчину. Правоохранители решили не разбираться в произошедшем. Они отвезли пострадавшего в малолюдное место рядом с лесом и оставили его там. Кроме того, они составили фальшивый протокол, в котором утверждалось, что по месту вызова никого обнаружено не было.

Избитого мужчину позднее нашли прохожие. Впоследствии в больнице его травмы были классифицированы как «тяжёлые».

Обвиняемые в халатности сотрудники уволены из органов, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Если на суде их вина будет доказана, обвиняемые понесут и установленную законом уголовную ответственность, — приводит его слова «Коммерсант».

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали людей, которые расстреляли машину на автостоянке недалеко от Каширского шоссе в Москве.