https://static.news.ru/photo/a524f6fe-70ed-11ea-9304-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининском районе Санкт-Петербурга вечером 27 марта погрузчик насмерть переехал пожилую женщину.

Пострадавшая была доставлена в больницу с серьёзными травмами: переломом таза, размозжением ног, закрытой травмой живота, повреждением внутренних органов. Несмотря на усилия, медикам не удалось её спасти, передаёт «Фонтанка».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины в гаражном кооперативе Санкт-Петербурга. Гражданин Таджикистана был раздавлен кабиной малотоннажного грузовика «ГАЗель». Она рухнула на него во время ремонтных работ.