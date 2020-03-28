В Калининском районе Санкт-Петербурга вечером 27 марта погрузчик насмерть переехал пожилую женщину.
Пострадавшая была доставлена в больницу с серьёзными травмами: переломом таза, размозжением ног, закрытой травмой живота, повреждением внутренних органов. Несмотря на усилия, медикам не удалось её спасти,
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины в гаражном кооперативе Санкт-Петербурга. Гражданин Таджикистана был раздавлен кабиной малотоннажного грузовика «ГАЗель». Она рухнула на него во время ремонтных работ.
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