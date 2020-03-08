Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины в гаражном кооперативе у дома № 53 по Малой Балканской улице в Санкт-Петербурге.
Гражданин Таджикистана был раздавлен кабиной малотоннажного грузовика «ГАЗель». Она рухнула на него во время ремонтных работ. Судмедэксперты устанавливают точную причину гибели,
NEWS.ru сообщал ранее, что в Мюнхене мужчина попал под бумажный пресс для макулатуры. Его раздавило насмерть. Операция по извлечению тела длилась более четырёх часов.
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