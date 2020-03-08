https://static.news.ru/photo/532697ca-6145-11ea-aabf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины в гаражном кооперативе у дома № 53 по Малой Балканской улице в Санкт-Петербурге.

Гражданин Таджикистана был раздавлен кабиной малотоннажного грузовика «ГАЗель». Она рухнула на него во время ремонтных работ. Судмедэксперты устанавливают точную причину гибели, передаёт «Фонтанка».

NEWS.ru сообщал ранее, что в Мюнхене мужчина попал под бумажный пресс для макулатуры. Его раздавило насмерть. Операция по извлечению тела длилась более четырёх часов.