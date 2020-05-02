Пограничники Азербайджана перехватили около 43 кг наркотиков из Ирана

https://static.news.ru/photo/027a610e-8c64-11ea-a470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Государственная пограничная служба Азербайджана/dsx.gov.az

Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана.

1 мая недалеко от села Зюнгюлаш Астаринского района пограничники обнаружили следы, которые вели из Ирана в Азербайджан и обратно. Были найдены три спортивные сумки общим весом в 42,7 кг. В них находилось 9 кг героина, 6,7 кг метамфетамина, 4,1 кг марихуаны, 19,3 кг гашиша, 1,8 кг прегабалина и 1,8 кг метадона М-40.

Силовики выявили пять заказчиков наркотических средств, они сознались в совершении преступления.

NEWS.ru писал, что в Подмосковье по подозрению в сбыте наркотиков были задержаны трое полицейских. Они продавали мефедрон через Telegram. Одного из подозреваемых задержали на Авиамоторной улице. При себе у него было 50 граммов мефедрона. Спустя некоторое время была установлена причастность других полицейских.