Пограничники Азербайджана перехватили около 43 кг наркотиков из Ирана

Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана.
1 мая недалеко от села Зюнгюлаш Астаринского района пограничники обнаружили следы, которые вели из Ирана в Азербайджан и обратно. Были найдены три спортивные сумки общим весом в 42,7 кг. В них находилось 9 кг героина, 6,7 кг метамфетамина, 4,1 кг марихуаны, 19,3 кг гашиша, 1,8 кг прегабалина и 1,8 кг метадона М-40.
Силовики выявили пять заказчиков наркотических средств, они сознались в совершении преступления.
NEWS.ru писал, что в Подмосковье по подозрению в сбыте наркотиков были задержаны трое полицейских. Они продавали мефедрон через Telegram. Одного из подозреваемых задержали на Авиамоторной улице. При себе у него было 50 граммов мефедрона. Спустя некоторое время была установлена причастность других полицейских.
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