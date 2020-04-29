В Подмосковье по подозрению в сбыте наркотиков задержаны трое полицейских

https://static.news.ru/photo/f45b307c-8a32-11ea-8c32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Щёлково задержаны трое сотрудников полиции. Их подозревают в продаже наркотиков.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, полицейские продавали мефедрон через закладки. С клиентами они связывались в Telegram.

Позавчера сержант полиции и два старших сержанта полиции были задержаны в Щелково по подозрению в сбыте мефедрона. Предварительно, сбыт осуществлялся через мессенджер Telegram, — сообщил источник.

Одного из подозреваемых задержали у одного из домов по улице Авиационная. При себе у него было 50 граммов мефедрона. Спустя некоторое время была установлена причастность ещё двух полицейских.

Ранее NEWS.ru писал в Госдуму внесён законопроект, по которому уголовные дела о незаконном сбыте наркотиков не могут быть возбуждены, если нет информации о массе, виде и наименовании наркотиков, а также отсутствуют достаточные сведения, указывающие на их передачу другим лицам. Законопроект был подготовлен правительством.