Погибший в аварии с Ефремовым мужчина закончил работу за 10 минут до ДТП

https://static.news.ru/photo/0b0adf4a-aa52-11ea-9111-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Курьер Сергей Захаров, который погиб в результате аварии в центре Москвы, виновником которой стал артист Михаил Ефремов, закончил работу за десять минут до столкновения. Он отвёз свой последний заказ и, судя по всему, направлялся домой. Об этом сообщается на официальной странице в социальной сети компании Деликатеска.ру, где работал Захаров.

Представители фирмы отметили, что об аварии им сообщили покупатели.

В момент трагедии Сергей уже закончил работу, за 10 минут до этого он доставил свой последний заказ. О том, что произошло, мы узнали от наших покупателей, — написали сотрудники компании в Instagram.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.

Как ранее передавал NEWS.ru, коллеги 57-летнего Сергея Захарова, работавшего водителем-курьером в интернет-магазине Деликатеска.ру, написали в соцсети, что запомнят Сергея скромным, немногословным, улыбчивым и светлым человеком. Он проработал в этой компании больше двух лет.