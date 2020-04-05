Поезд врезался в трактор в Томской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Самарской области сотрудник ДПС задержал заведующего отделением травматологии и ортопедии госпиталя «Мать и дитя» Геннадия Куропаткина, ехавшего к пациенту, жизнь которого находилась под угрозой.

Об этом он сообщил в соцсетях. По словам медика, его вызвали к больному, у которого после операции началось кровотечение. По дороге на вызов его остановил патруль ДПС. Я показал все...