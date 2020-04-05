Поезд врезался в трактор в Томской области

https://static.news.ru/photo/c2dbe174-7757-11ea-a57a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На железнодорожном переезде 303 км перегона Улу-Юл — Сайга грузовой поезд врезался в трактор, остановившийся на путях. Пострадавших нет, повреждений инфраструктуры в результате этого ДТП не произошло.
Водитель трактора выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, — говорится в сообщении Западно-Сибирской железной дороги.
Уточняется, что водитель успел выпрыгнуть из кабины трактора. На железнодорожное движение инцидент не повлиял.
Как писал NEWS.ru, в Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. ЧП произошло в городе Пущиково. Согласно видеозаписи происшествия на YouTube, водитель скорой помощи пытался проехать переезд на запрещающий сигнал, однако машину заблокировало шлагбаумом. Стоявший на путях автомобиль на большой скорости протаранил поезд. Врач и фельдшер погибли на месте, водитель находится в критическом состоянии.