Происшествия

Поезд врезался в трактор в Томской области

19:02, 05 апреля 2020 22
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На железнодорожном переезде 303 км перегона Улу-Юл — Сайга грузовой поезд врезался в трактор, остановившийся на путях. Пострадавших нет, повреждений инфраструктуры в результате этого ДТП не произошло.

Водитель трактора выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, — говорится в сообщении Западно-Сибирской железной дороги.

Уточняется, что водитель успел выпрыгнуть из кабины трактора. На железнодорожное движение инцидент не повлиял.

Как писал NEWS.ru, в Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. ЧП произошло в городе Пущиково. Согласно видеозаписи происшествия на YouTube, водитель скорой помощи пытался проехать переезд на запрещающий сигнал, однако машину заблокировало шлагбаумом. Стоявший на путях автомобиль на большой скорости протаранил поезд. Врач и фельдшер погибли на месте, водитель находится в критическом состоянии.

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