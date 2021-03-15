Подросток погиб при загадочных обстоятельствах в Сахалинской области

https://static.news.ru/photo/14326e0e-857a-11eb-801a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Макарове в Сахалинской области обнаружили тело подростка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает СУ СК РФ по региону.

Тело обнаружили в одной из квартир жилого дома. Правоохранители осмотрели место инцидента и сам труп, однако на нём не было найдено никаких признаков насильственной смерти. Кроме того, в квартире не нашли следы вероятной потасовки. Чтобы установить причину смерти подростка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причины смерти подростка. В ходе расследования будут приняты меры профилактического характера, дана оценка действиям родителей и должностных лиц органов системы профилактики Макаровского района, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах трагедии, которая разыгралась на западе Москвы. Там под окнами многоквартирного дома обнаружили тело 14-летней девочки.