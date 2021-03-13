Подростки госпитализированы с отравлением со спортбазы в Подмосковье

Девять подростков госпитализированы в больницы с отравлением со спортивной турбазы в Раменском районе. ЧП произошло утром 15 марта.
Заболевшим 14-16 лет, они почувствовали себя плохо. У подростком диагностированы признаки пищевого отравления,
В начале марта в Дагестане почти 50 человек госпитализированы с признаками отравления, среди них 27 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ. После инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Перми учащиеся школы № 135 неоднократно жаловались на несъедобность приготовленных в столовой блюд. В подтверждение своих слов они сняли видеоролик, в котором видно, как повар мешает салат голыми руками.