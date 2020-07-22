Подозреваемую в жестоком убийстве педагога ВГИКа задержали на западе Москвы

https://static.news.ru/photo/0a1df788-cc4f-11ea-a68c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба СК РФ сообщила о задержании подозреваемой в жестоком убийстве 90-летнего педагога ВГИКа Иды Шур. Операция по аресту прошла на западе Москвы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время следователи намерены предъявить задержанной обвинение, а суд изберёт для неё меру пресечения.

Однако подробности о мотивах и личности женщины не раскрываются.

Доцента кафедры эстетики российского института убили в собственной квартире 18 июля 2020 года. Женщина самостоятельно открыла убийце входную дверь, так как знала её. На теле у покойницы были многочисленные колото-резаные раны, пишет «МК».

NEWS.ru ранее сообщал, что проректор Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Алевтина Николаева-Чинарова назвала катастрофой жестокое убийство Иды Шур.