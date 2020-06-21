Подозреваемая в убийстве сына жительница Астрахани созналась в преступлении

https://static.news.ru/photo/3a9c6aaa-b3b5-11ea-981d-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Астраханской области

Жительница Астрахани, пропавший сын которой был найден замурованным в бетон, призналась в его убийстве. Женщина также рассказала, как избавилась от орудия преступления.

В ходе проверки её показаний сотрудники правоохранительных органов нашли на дне реки пакет с металлической гантелей, которой, по версии следствия, мать ударила сына. Кроме того, в пакете находился мобильный телефон потерпевшего.

По ходатайству следователя, суд арестовал подозреваемую на два месяца. По уголовному делу, возбуждённому по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), назначен ряд судебных экспертиз, а также проводятся иные действия по сбору доказательств, сообщается на сайте следственного управления СКР по Астраханской области.

Ход расследования лично контролирует глава управления генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков.

Тело 12-летнего мальчика, пропавшего в Астрахани несколько месяцев назад, было найдено 20 июня. Оно было залито бетоном под полом дома, который принадлежит старшему брату мальчика.

Мать ребёнка утверждала, что он ушёл из дома 4 марта и с тех пор больше не появлялся. По версии следствия, подросток пришёл домой утром следующего дня и был убит родительницей в ходе ссоры.

Ранее NEWS.ru писал, что мать подростка одно время была членом партии «Справедливая Россия» и в 2019 году баллотировалась на пост губернатора области. По словам председателя совета регионального отделения партии Олега Шеина, у женщины долгое время «что-то творилось с головой», но вспыльчивой она не была.