Под Воронежем загорелся цех на территории исправительной колонии

https://static.news.ru/photo/d429add0-07b2-11eb-9b0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Воронежской области/vk.com

В Семилукском районе под Воронежем горит деревообрабатывающий цех, расположенный на территории исправительной колонии № 1.

Площадь возгорания по некоторым данным составляет от 100 до 500 кв. метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя местной Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Данных о причинах пожара и пострадавших пока не сообщается.

Пожар начался около 9:55 вторника, 6 октября. Горит само здание мастерской и его кровля. Известно, что люди смогли самостоятельно покинуть помещение.

Подробности происшествия выясняются.

Накануне крупный пожар вспыхнул на мусороперерабатывающем заводе в Петербурге. Возгорание на площади 2,5 тысячи квадратных метров произошло в ночь на 4 октября в Красносельском районе. Предприятие находится на отдалении около 700 метров от жилых зданий и угрозы им не представляло, сообщал NEWS.ru.