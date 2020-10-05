Под Воронежем загорелся цех на территории исправительной колонии

В Семилукском районе под Воронежем горит деревообрабатывающий цех, расположенный на территории исправительной колонии № 1.
Площадь возгорания по некоторым данным составляет от 100 до 500 кв. метров. Об этом
Пожар начался около 9:55 вторника, 6 октября. Горит само здание мастерской и его кровля. Известно, что люди смогли самостоятельно покинуть помещение.
Подробности происшествия выясняются.
Накануне крупный пожар вспыхнул на мусороперерабатывающем заводе в Петербурге. Возгорание на площади 2,5 тысячи квадратных метров произошло в ночь на 4 октября в Красносельском районе. Предприятие находится на отдалении около 700 метров от жилых зданий и угрозы им не представляло, сообщал NEWS.ru.
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