Под Рязанью мужчина убил пятерых соседей

https://static.news.ru/photo/d3d2563e-76d0-11ea-a2d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трагедия произошла в посёлке Елатьма под Рязанью, мужчина открыл огонь по соседям и нанёс им смертельные ранения.

По предварительным данным, житель Елатьмы 1988 года рождения услышал шум в соседней квартире, взял ружьё, поднялся к соседям и открыл по ним огонь. Затем он расстрелял других соседей, зашедших в это время в подъезд. Погибли четверо мужчин и одна женщина, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина состоял на учёте у психиатра. Он попытался скрыться с места убийства но был задержан сотрудниками полиции.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники столичной полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве пенсионера. Об этом 4 апреля сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.