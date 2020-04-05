Под Рязанью мужчина убил пятерых соседей

Трагедия произошла в посёлке Елатьма под Рязанью, мужчина открыл огонь по соседям и нанёс им смертельные ранения.
По предварительным данным, житель Елатьмы 1988 года рождения услышал шум в соседней квартире, взял ружьё, поднялся к соседям и открыл по ним огонь. Затем он расстрелял других соседей, зашедших в это время в подъезд. Погибли четверо мужчин и одна женщина,
Мужчина состоял на учёте у психиатра. Он попытался скрыться с места убийства но был задержан сотрудниками полиции.
Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники столичной полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве пенсионера. Об этом 4 апреля сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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