https://static.news.ru/photo/52b37094-4fd2-11ea-b583-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tomas Hajek/ТАСС

В Ростовской области ребёнок умер в результате самопроизвольного выстрела ружья. ЧП произошло во время охоты.

Мальчик и его отец со знакомым ехали в лес. По дороге приятель решил зарядить ружьё, во время движения произошёл выстрел из карабина. Пуля попала 11-летнему мальчику в живот. Он был экстренно доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось, передаёт «Интерфакс».

По данному факту возбуждено уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее, как писал NEWS.ru, неизвестный злоумышленник, устроивший стрельбу из оружия в новогоднюю ночь, случайно попал по навесной траектории в лицо шестилетнему мальчику. Ребёнку наложили три шва. Инцидент произошёл в Иркутске. Его жизни ничего не угрожает. Преступника ищет полиция.