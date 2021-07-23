Под Луганском рухнул украинский беспилотник со взрывным устройством

Украинский беспилотник с самодельным взрывным устройством рухнул под Луганском, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).

Полёты боевой авиации и беспилотников по всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями. В сообщении говорится, что беспилотный летательный аппарат упал в двух километрах от города. К нему было прикреплено самодельное взрывное устройство.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками. Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).

Ранее стало известно, что американские чиновники и дипломаты вряд ли станут принимать прямое участие в переговорах в минском, или «нормандском», формате по Донбассу, несмотря на желание Украины.