В США отвергли прямое участие в «нормандском формате»

Американские чиновники и дипломаты вряд ли станут принимать прямое участие в переговорах в минском или «нормандском формате» по Донбассу, несмотря на желание Украины. Об этом заявил временно поверенный в делах США на Украине Джордж Кент в интервью изданию «Общественное».

По его словам, Вашингтон не отвергает своего участия в урегулировании ситуации в Донбассе. В Штатах считают, что в рамках переговорных площадок это не принесёт результата. Дипломат отметил, что это связано в том числе и с тем, что Россия «несерьёзно» относится к своим обязательствам.

Поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнёров, — сказал Кент.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все участники «нормандской четвёрки» выступили за проведение новой встречи по урегулированию ситуации в Донбассе, но точных сроков пока нет.