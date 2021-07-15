В Кремле оценили вероятность проведения «нормандского» саммита

Все участники «нормандской четвёрки» выступили за проведение новой встречи по урегулированию ситуации в Донбассе, но точных сроков пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Они говорят в пользу такого саммита, но конкретных прикидок по срокам пока нет до сих пор, — сказал Песков.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).

Ранее Песков объяснил, что пауза в работе «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе возникла из-за невыполнения Украиной ранее достигнутых договорённостей и Минских соглашений в целом.