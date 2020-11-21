Возможны нюансы: под Челябинском затопило новую больницу за 2,5 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/f9236b5a-2cb3-11eb-83d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске затопило недавно открытую инфекционную больницу, в которой лечат пациентов с коронавирусом. Ночью вода стала поступать из-под пола, где проходят коммуникации. Несколько часов врачи собирали её тряпками в вёдра, но их усилия были тщетны.

По свидетельствам пациентов, залило рентген-кабинет. Из-за ЧП на час был задержан завтрак. Люди боялись выйти из палат.

Сидим, как птички, на кроватях — ни в туалет, никуда. Вода очень сильно идёт из-под пола, — приводит слова одной из пациенток Znak.com.

Находящиеся на лечении рассказали, что ситуация осталась прежней даже после того, как они дозвонились до службы спасения. По их словам, складывалось ощущение, что «никому ничего не надо», в то время как медики ходили мокрые едва ли не по колено и пытались хоть что-то сделать.

Ликвидировать коммунальную аварию удалось к утру. В областном Минздраве заявили, что были готовы к появлению возможных проблем.

Здание новое, ранее не эксплуатировалось, и, понимая, что могут возникать нюансы, пациентов заводили поэтапно. На данный момент последствия подтопления практически устранены, — цитирует «Подъём» пресс-секретаря ведомства Марину Сергееву.

Она заверила, что больница функционирует в рабочем режиме, а пациенты получают необходимую помощь.

Вместе с тем, по словам врачей скорой помощи, они опасаются за техническое состояние лечебного учреждения. По их мнению, её «смоет весной вместе со снегом».

По свидетельствам медиков, в клинике нет ни полноценного приёмного отделения, ни отсека для санобработки скорых, ни места, где можно было бы переодеться из защитных костюмов. Врачи переоблачаются на улице либо в тамбуре палат.

Пациентку лежачую в последний раз я завозил прямо через туалет палаты, каталка туда кое-как вошла. Для губернатора показали несколько палат, где все очень качественно, остальные — всё наспех и дёшево. Я молчу уже о коммуникациях... — рассказал один из врачей скорой помощи Челябинска.

Инфекционная больница в индустриальном парке Малая Сосновка под Челябинском приняла первых пациентов 12 ноября. Здание было возведено ударными темпами всего за несколько месяцев. Строительство клиники обошлось в 2,5 млрд рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, два депутата Государственной думы, представляющие Ростовскую область во фракции «Единая Россия», презентовали больнице в городе Шахты легковой автомобиль. Однако впоследствии оказалось, что машина принадлежит частной фирме и находится под арестом, а подарок предложили арендовать. После разгоревшегося скандала депутаты назвали произошедшее ошибкой и пообещали клинике другую машину.