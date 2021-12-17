Девушка зашившего себе рот солдата предположила, что у него поехала «крыша»

Солдат-срочник в одной из воинских частей Челябинской области зашил себе рот после ссоры со своей девушкой. Она предполагает, что он просто обезумел, сообщает Telegram-канал MASH.

Не знаю, зачем он это сделал. Вчера и сегодня мы с ним не общались. Видимо, у него поехала «крыша», — заявила девушка.

Однако издание утверждает, что солдат решился на такой шаг после телефонного разговора с возлюбленной. Ему разрешили позвонить матери и выдали телефон. После звонка Иван (так зовут солдата) набрал номер девушки. Однако в ходе разговора случилась ссора. Сразу после этого срочник решил себя наказать и зашил свой рот, после чего надел маску.

Это заметил дежурный, он попросил объясниться, но получил в ответ невнятные звуки. Ивана отправили в медицинскую часть, швы сняли. Девушка срочника говорит, что истинных причин его поступка не понимает.

Ранее сообщалось, что безразличие военкоматов к здоровью призывников иногда приводит к смертям. Об этом заявил юрист правозащитной организации «Комитет солдатских матерей России», бывший офицер военной юстиции Александр Латынин. Они выполняют план по набору, а уже в военной части, по словам юриста, офицеры не верят, что солдат может быть болен.

Он добавил, что расследовать дела о самоубийстве тяжело: моральное давление не рассматривается, аргументом являются только побои. При этом неизвестны все случаи, а также в армии часто погибают по неосторожности.