https://static.news.ru/photo/3ea74936-87f0-11e9-9a73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

После того как жители Крыма стали обращаться с жалобами на обанкроченный алтайский Тальменка-банк, который, по их словам, пытается взыскать несуществующие кредиты, следователи завели уголовное дело. Об этом сообщили в МВД РФ.

Депутатский запрос с требованием разобраться в ситуации направила депутат Госдумы от Республики Крым Наталья Поклонская, передаёт ТАСС, в распоряжении которого имеется ответ правоохранителей парламентарию.

В МВД РФ пояснили, что Поклонская направила коллективное обращение жителей города Саки «об обжаловании действий сотрудников органов внутренних дел при проведении проверок по фактам противоправных действий представителей ООО «КБ «Тальменка-банк».

После обращения проведена проверка, в результате которой 18.12.19 возбуждено уголовное дело Следственной частью Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по городу Москве, — указано в ответе ведомства.

Полицейские уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение и растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). При этом агентство уточнило, что не располагает комментариями со стороны бывшего руководства Тальменка-банка.

Лицензию у алтайской кредитной организации Центробанк отозвал 23 января 2017-го. Причиной такого решения регулятора стало «неисполнение антиотмывочных законов». После этого Тальменка-банк был признан банкротом. Однако в 2019 году стали появляться жалобы от крымчан, которые утверждали, что обанкроченный банк требует с них вернуть деньги, которые они не брали. В октябре прошлого года Поклонская в соцсетях пообещала разобраться с этой ситуацией. По её словам, люди неоднократно обращались в полицию, но ни полиция, ни прокуратура Сакского района не принимали никаких мер для решения проблемы. При этом депутат утверждала, что за это время московский суд вынес решение о взыскании долга по кредиту, а из зарплат крымчан начали удерживать деньги за несуществующие долги.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила телеведущей Ксении Собчак на её комментарий к фотосессии в голливудском стиле.