Пилота признали невиновным в аварийной посадке вертолёта на реку Читинку

Действия пилота вертолёта Robinson R 44, который в сентябре совершил аварийную посадку в пойму реки Читинки, соответствовали требованиям нормативных документов. Причиной инцидента назвали падение оборотов несущего винта воздушного судна из-за снижения мощности двигателя, пишет «МК в Чите».

Причиной авиационного инцидента явилось падение оборотов несущего винта вследствие падения мощности двигателя воздушного судна. Действия пилота воздушного судна в ходе аварийной посадки соответствовали требованиям нормативных документов, — говорится в подтверждённых проверкой Читинской транспортной прокуратуры материалах доследственной проверки.

Авария с участием вертолёта Robinson R 44 произошла 12 сентября в районе ул. Ковыльной в Чите. Пилот и пассажир воздушного судна не пострадали при инциденте, однако спасателям пришлось их эвакуировать с островка в центре реки.

Ранее стало известно, что в МЧС объявили о завершении поисковых работ, в которых были задействованы 300 человек и 80 транспортных средств. Информация о жёсткой посадке Ми-2 поступила в 14:15 мск. Перед этим он вылетел с аэродрома Ижевска и совершал облёт нефтепровода. При жёсткой посадке пилот и пассажир получили травмы.