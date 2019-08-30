https://static.news.ru/photo/9d0eca70-cccf-11e9-abdc-fa163e074e61_660.jpg Никита Куклин Фото: Пресс-служба НФОР

Известный в России пианист Никита Куклин найден мёртвым в квартире на востоке Москвы, где незадолго до этого отдыхал в компании друзей. На его теле зафиксированы следы побоев.

Куклин работал в Московской филармонии, организовывал концерты известным музыкантам, в том числе Национальному филармоническому оркестру России. Работал с такими звёздами, как Владимир Спиваков, и неоднократно выступал сам, передаёт РЕН ТВ .

Обстоятельства гибели мужчины выясняются. Его товарищи уверяют, что не причастны к смерти.

Ранее, как писал News.ru, в авиакатастрофе погиб композитор из Великобритании Джонатан Гольдштейн. Он вместе с семьёй направлялся из Швейцарии в Италию, его жена и дочь также не выжили.