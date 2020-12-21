Петербуржец порезал кассира магазина из-за колбасы

https://static.news.ru/photo/8e71375a-42b7-11eb-817e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга нанёс резаную рану кассиру магазина во время попытки украсть палку колбасы.

Инцидент произошёл 19 декабря в Московском районе Северной столицы. На записи с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине, видно, что мужчина прячет товар под куртку и проходит мимо кассы, не заплатив.

Несколько работников магазина поспешили за вором вдогонку. Пытаясь скрыться, тот ударил кассира канцелярским ножом. Женщина была госпитализирована с резаной раной предплечья. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

Мужчина в итоге был задержан на месте происшествия и доставлен в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Калининграде задержали мужчину, который регулярно воровал новогодние украшения из крупных магазинов. Особенно его интересовали установленные в торговых центрах фигуры Дедов Морозов. Краденое он продавал случайным прохожим.