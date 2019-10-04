https://static.news.ru/photo/28e24f22-e6ac-11e9-abff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Таксист из Санкт-Петербурга сдал полицейским пассажира, который расплатился с ним фальшивой пятитысячной купюрой. Мошенника задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.

Журналисты узнали в правоохранительных органах Петербурга подробности инцидента. Оказалось, что таксист получил от фальшивомонетчика банкноту, которая сразу же показалась ему странной.

Он отправился в полицию, где его подозрения подтвердились. Деньги оказались ненастоящими.

После этого водитель написал заявление на мошенника. Полицейские провели ряд оперативно-следственных мероприятий и поймали злоумышленника.

При нём обнаружили мобильный телефон iPhone 6S, через который он приобретал на скрытых запрещённых сайтах фальшивые купюры, передаёт портал «Невские новости».

Как ранее писал News.ru, около 200 млн тенге (примерно 33 млн рублей) похитили мошенники из России со счетов граждан Казахстана. Об этом сообщил первый замглавы МВД республики Марат Кожаев.

По его словам, в настоящее время возбуждено несколько уголовных дел. Замминистра рассказал, что злоумышленники «с использованием ложных рекламных возможностей в Интернете получали доступ к счетам» казахстанцев и переводили деньги на территорию РФ. Он добавил, что средства были сняты людьми, находившимися в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и других российских городах.