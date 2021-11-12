«Перекрёсток» отказался платить сотрудникам, обварившимся в кипятке

После ЧП на подмосковном предприятии, когда четыре сотрудника супермаркета «Перекрёсток» обварились в кипятке, компания отказывает им в компенсирующих выплатах. Как сообщила Telegram-каналу Mash одна из сотрудниц на правах анонимности, в тот день, когда с большого чана, где варилась морковь, вода сорвала крышку, и четырёх сотрудников обдало кипятком, все руководители производства знали о неисправности оборудования, но всё равно отправили четырёх человек там работать.

На следующий день после ЧП всех сотрудников собрало руководство и объявило, что те из пострадавших, которые были официально трудоустроены в компании, получат компенсации. Тем же, кто работал в сторонних компаниях, оказывающих услуги «Перекрёстку», пусть требуют средства в этих компаниях.

Некоторые пострадавшие получили 50% ожогов тела и не могут ходить. Один из них — молодой человек по имени Зайдуло — считает, что всё дело — в несработавшем датчике. Он объяснил, что с ним в больнице обходятся хуже, чем с остальными пострадавшими, потому что у него «какая-то другая» страховка.

Он добавил, что врачи отказались ставить ему какой-то укол и пытались выпроводить домой, а у него одна нога не двигается из-за ожогов, поэтому он даже до туалета не может дойти. Также он почти не может спать из-за боли. Рабочий говорит, что начальство пытается сэкономить на лечении и выдать травмы за бытовые.

Ранее слесарь теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании ещё с двумя рабочими провалился в яму с кипятком в подвале лицея в Новосибирске. Он умер в больнице, двое других пострадавших попали в реанимацию областной клинической больницы.