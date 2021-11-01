В Новосибирске умер слесарь, попавший в кипяток в подвале лицея

Слесарь теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании, который ещё с двумя рабочими провалился в яму с кипятком в подвале лицея в Новосибирске, умер в больнице. Двое других пострадавших остаются в реанимации областной клинической больницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на новосибирский филиал СГК.

Два сотрудника теплосетевого подразделения СГК и школьный слесарь 1 ноября обследовали тепловой узел в подвале здания лицея. Бетонная плита под ними провалилась, мужчины упали в кипяток. Пострадавших госпитализировали с тяжёлыми ожогами.

Сегодня скончался наш сотрудник — слесарь теплосетевого подразделения, получивший вчера ожоги при обследовании теплового узла в лицее № 12. Приносим глубокие соболезнования семье и близким нашего коллеги. Компания окажет семье поддержку и помощь. Ожидаем результатов расследования этого трагического происшествия, — цитирует агентство сообщение компании.

Ранее стало известно, что чрезвычайное происшествие произошло во время осмотра теплового узла в здании лицея № 12. Три человека попали в кипяток, когда провалился пол. Пострадавших госпитализировали с ожогами 50–80% тела. Их состояние было тяжёлым. Следствие и прокуратура начали проверку по факту инцидента.