Неизвестный обокрал пенсионерку в ТиНАО. Из дома пожилой женщины он вынес ювелирные украшения и более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.



Потерпевшая обратилась в полицию 28 сентября. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что злоумышленник проник в дом путём отжатия панорамной двери. Он взломал металлический сейф и похитил лежавшие там денежные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, передаёт АГН « Москва ».