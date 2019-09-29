Неизвестный обокрал пенсионерку в ТиНАО. Из дома пожилой женщины он вынес ювелирные украшения и более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Потерпевшая обратилась в полицию 28 сентября. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что злоумышленник проник в дом путём отжатия панорамной двери. Он взломал металлический сейф и похитил лежавшие там денежные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, передаёт АГН «
Ранее, как писал News.ru, полиция задержала мужчину, похитившего пожертвования прихожан из храма в Мурманской области. Инцидент произошёл в храме Успения Пресвятой Богородицы в городе Ковдор. Неизвестный вынес серебряные и золотые изделия, которые прихожане оставляли на специальной полке возле иконы Божией Матери. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».