https://static.news.ru/photo/a30cec9a-e52f-11e9-8498-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Заведующего патологоанатомическим отделением клинической больницы № 1 Новосибирска обвиняют в получении взяток от похоронной компании. Он рекламировал её родственникам умерших.

Медработник, как сообщает СКР, систематически получал лично от менеджера фирмы деньги за «дачу указаний подчиненным ему сотрудникам о предоставлении родственникам умерших информации об ООО „Некрополь“ как организации, способной надлежащим образом оказать ритуальные услуги». Такое взаимовыгодное сотрудничество длилось девять лет. Общая сумма «вознаграждения» — более одного миллиона рублей.

Патологоанатому предъявлено обвинение в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Суд взял его под стражу. Менеджера компании, которая также проходит по делу, отправили под домашний арест.

Ранее News.ru писал о деле против замгендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова и адвоката Дины Кибец. Им вменяют махинации при заключении контрактов на оказание юридических услуг сторонними компаниями, несмотря на то, что в «Аэрофлоте» работают несколько десятков штатных юристов. По предварительным данным, ущерб от действий задержанных исчисляется несколькими сотнями миллионов рублей.