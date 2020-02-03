Четверо пассажиров самолёта, прибывшего в Иркутск из Пекина, госпитализированы в больницу с подозрением на коронавирус. Им поставлен предварительный диагноз — ОРВИ.
Контактировавшие с заболевшими люди также изолированы для проведения осмотра. У всех четверых отмечается повышенная температура,
Ранее NEWS.ru сообщал, что число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае на утро 3 февраля составило 17 тыс. 205 человек. Из них люди умерли в 361 случае.
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