https://static.news.ru/photo/878f268e-4643-11ea-ac09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Четверо пассажиров самолёта, прибывшего в Иркутск из Пекина, госпитализированы в больницу с подозрением на коронавирус. Им поставлен предварительный диагноз — ОРВИ.

Контактировавшие с заболевшими люди также изолированы для проведения осмотра. У всех четверых отмечается повышенная температура, сообщает РИА Новости. Признаки недомогания заметили сотрудники Роспотребнадзора, которые осматривали пассажиров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае на утро 3 февраля составило 17 тыс. 205 человек. Из них люди умерли в 361 случае.