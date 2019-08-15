https://static.news.ru/photo/67ac846e-bf3f-11e9-a592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Тряска в самолёте А321, который совершил экстренную посадку неподалёку от аэропорта Жуковский, началась сразу после взлёта.

По словам пассажирки рейса Алисы, ей показалось, что трясло левый двигатель лайнера.

Нас трясло, и мы сидим в панике, не понимаем, что происходит. А потом мы начинаем лететь вниз и приземляемся на кукурузное поле, — рассказала она.

Женщина отметила, что всем находившимся на борту людям после посадки велели бежать от воздушного судна как можно дальше.

Ну я и побежала. У меня в процессе слетел ботинок, я не стала поднимать его и побежала, — поделилась Алиса в комментарии телеканалу « 360 ».

Ранее News.ru писал, что летевший на борту самолёта А321 мужчина снял на камеру момент экстренной посадки. На кадрах видны пролетающие мимо лайнера птицы, а затем слышится громкий хлопок.