Паром с машинам и людьми унесло в реку в Астраханской области

Паром с четырьмя машинами и людьми унесло в реку Бахтемир Астраханской области. Причиной стал выход из строя буксира и обрыв троса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

Происшествие случилось в селе Трудфронт Икрянинского района. Количество людей, находившихся на пароме, уточняется. Баркас во время дрейфа отнесло вниз по течению на полкилометра и прибило к берегу.

Организовано взаимодействие с МСКЦ, Морспасслужбой, администрацией МО «Икрянинский район». К месту следует ОГ Икрянинского МПСГ. Информация уточняется, — сообщает пресс-служба ведомства.

Это не первый случай на паромных переправах в Астраханской области. Так, в районе села Красный Яр грузовой автомобиль упал в реку. Он сорвался с паромной переправы в 30 метрах от берега. Работники переправы смогли вытащить водителя и пассажира грузовика из воды.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на Бережковской набережной на западе Москвы. Одна машина, которой оказалось такси, в результате упала в реку.