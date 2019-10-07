https://static.news.ru/photo/2597aab2-e8f3-11e9-8b9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Фельдшер поисково-спасательной базы Екатеринбурга погиб во время тренировочного прыжка с парашютом с высоты 800 метров. ЧП произошло 7 октября текущего года в районе села Логиново Белоярского района Свердловской области.

По предварительной версии, основной парашют не раскрылся, а запасной обмотался вокруг его шеи и не наполнился воздухом, — цитирует Life руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Валериях Горелых.

Погибший являлся опытным парашютистом. Роковой прыжок с вертолёта Ми-8 стал для мужчины 35-м по счёту. На месте трагедии работают оперативники. Причины происшествия устанавливаются, говорится в сообщении на официальном сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее News.ru сообщал, что рядовой войсковой части 32515 Александр Рыбалко погиб во время учебного десантирования под Псковом.

У солдата не раскрылся парашют. По одной из версий, не сработала система принудительного раскрытия основного парашюта, а запасной боец активировать не успел. Ещё одной возможной причиной падения могла стать неправильная укладка парашюта.