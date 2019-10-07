https://static.news.ru/photo/f43adc60-e919-11e9-9983-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Житель Санкт-Петербурга написал заявление в полицию на врача-ортопеда. По мнению гражданина, медработник во время приёма вёл себя агрессивно.

По версии потерпевшего, доктор неадекватно отреагировал на замечание по поводу «хамского» поведения. Ортопед схватил его за травмированную руку и вырвал телефон, уронив его на пол. Пациент утверждает, что гаджет получил повреждения, пишут « Невские новости ».

По информации издания, врач до этого привлекался к уголовной ответственности и был осуждён по четырём статьям УК РФ: «Нарушение неприкосновенности жилища», утративший силу «Обман потребителей», «Получение взятки» и «Служебный подлог». В свою очередь врач сообщил правоохранителям, что ничего подобного не совершал. По факту происшествия силовики проводят проверку.

Ранее News.ru сообщал, что житель Иркутска нанёс ножевое ранение врачу из бригады скорой помощи, приехавшей к мужчине на вызов. Инцидент произошёл на улице Советской.

Пострадавшего медика госпитализировали, о тяжести его состояния пока ничего неизвестно. По предварительной информации, напавший на доктора иркутянин находился в состоянии наркотического опьянения.