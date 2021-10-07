Отец одного из участников драки в метро: в поведении сына виноват алкоголь

Отец одного из уроженцев Дагестана, избивших молодого человека в московском метро, решил, что его сын был пьян. Этот вывод он сделал на основе видео с места происшествия, пишет МК.

4 октября в московском метро трое уроженцев Дагестана напали на бармена Романа Ковалёва. Агрессия вспыхнула после того, как молодой человек заступился за девушку. Все трое арестованы. На них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Также открыто производство о насилии в отношении представителя власти, так как при задержании они напали на сотрудников правоохранительных органов.

На видео я увидел его пьяным. На самом деле он добрый и спокойный парень. Не знаю, как это все получилось. С любым может такое произойти. Может, кто-то матюгался или сказал ему что-то. Конечно, не защищаю его, — сказал отец одного из нападавших, 22-летнего Магамаали Ханмагомедова.

В 2020 году Ханмагомедов был условно осуждён за кражу велосипеда. Отец назвал такое решение суда ошибкой, поскольку велосипед был «какой-то испорченный» и с пострадавшим удалось договориться, выплатив ему 15 тысяч рублей.

Ранее министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов осудил действия троих земляков, избивших в метро 25-летнего мужчину. Он назвал инцидент позором для них и их семей, а также выразил уверенность, что родным и близким злоумышленников «бесконечно стыдно» за своих детей.

В свою очередь председатель профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов считает, что необходимо расширить пределы самообороны и разрешить короткоствольное нарезное оружие для законопослушных граждан, чтобы они могли давать отпор преступникам.