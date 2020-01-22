Басманный суд в очередной раз продлил арест бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову. На этот раз следователи просили оставить его в СИЗО до 26 марта — тогда исполнится ровно год с момента задержания подсудимого. Их просьба была удовлетворена.

Продление меры пресечения проходило совместно ещё с двумя фигурантами дела — Николаем Степановым и Александром Пелипасовым. Ни один из них не признал вину, оба просили отпустить их из-под стражи. Степанов попросил суд назначить ему подписку о невыезде и заявил о готовности внести залог размером 10 млн рублей.

Абызов на заседании пожаловался на здоровье. По его словам, за время пребывания в СИЗО у него развилось острое неврологическое расстройство. Он посетовал, что в условиях изолятора не может получать качественную медицинскую помощь, и в результате возникли осложнения — нарушения опорно-двигательной системы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лечение началось ещё в июле-августе. Завтра приступаю к четвёртому курсу лечения. На сегодняшний день я не в состоянии получать квалифицированную помощь, — заявил экс-министр.

Адвокат подтвердил слова своего подзащитного, отметив, что ему показано пройти МРТ и УЗИ.

Кроме того, экс-министр затруднился назвать адрес своего фактического места жительства и адрес по прописке.

Всё есть в материалах дела, ваша честь. Я не помню, неважно себя чувствую, — сказал он.

Абызов также заявил, что неоднократно обращал внимание следствия на то, что ему не разъясняли, когда, где и при каких обстоятельствах им были совершены преступления. По его словам, он «категорически не признает себя виновным».

Также на заседании стало известно, что срок следствия по делу продлён до 25 июня 2020 года.

Напомним, ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.

В августе и сентябре 2019-го бывшему министру предъявили новые обвинения — в незаконном предпринимательстве и легализации 30 млрд рублей. По версии следствия, Абызов, занимая пост члена правительства, в 2018 году «лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность». В частности, руководил компаниями, которые в 2018-м заключили сделку и продали принадлежащие им акции «СИБЭКО» двум другим предприятиям — «Кузбассэнерго» и «ХСРК». Полученные в результате продажи деньги следствие называет незаконными и впоследствии легализованными. Таким образом, считают следователи, он нарушил запрет на занятие бизнесом, находясь на государственной службе, и «отмыл» 32 млрд рублей.

Кроме того, в рамках дела Абызова судом, по ходатайству следствия, арестованы его ценное имущество и счета на общую сумму 27 млрд рублей в качестве обеспечительной меры. Это 1 млрд на счетах нескольких российских компаний и сына бывшего министра, а также €121 млн — во столько оценены ценные бумаги, земельные участки и имущество, решения об аресте которого несколько раз отменялись, а затем вновь удовлетворялись московскими судами.