Оренбургского священника будут судить за изнасилование 11 детей

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Следственный комитет направил в суд дело священника из Оренбургской области Николая Стремского. Мужчину обвиняют в изнасиловании детей, а также развратных действиях, насильственных сексуального характера и их отношении, истязании несовершеннолетних и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.

По версии следствия, от преступлений против сексуальной неприкосновенности со стороны мужчины с 1999 по 2019 годы пострадали 11 детей, говорится на сайте СК. Кроме того, ему вменяют вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий и употребление алкоголя, а также истязание.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, — отметили в ведомстве.

По данным СК, в первой половине 2018 года Стремский неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочерённых несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал одну из них. Дело в отношении священнослужителя расследуется центральным аппаратом СКР.

На момент задержания Стремский воспитывал девятерых несовершеннолетних, восьмерых из которых опекал, а одного — усыновил. Все дети изъяты из семьи священника, размещены в образовательных организациях Оренбургской области и взяты на полное государственное содержание.

Ранее NEWS.ru писал, что приёмная дочь священнослужителя и её муж также находятся под следствием. Они обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц.