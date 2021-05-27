Опубликовано видео задержания исламистов, готовивших теракт на Ставрополье

https://static.news.ru/photo/5d405744-bed9-11eb-b03e-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/ria.ru

ФСБ опубликовала видео задержания исламистов, которые в преддверии майских праздников готовили теракты в Ставропольском крае. Об этом пишет РИА Новости.

В кадре запечатлён допрос одного из подозреваемых, который признался в планах устроить теракт. Когда оперативники спросили, для чего мужчине нужны все обнаруженные в ходе обыска вещи, тот ответил, что намеревался «использовать их против населения».

Кроме того, в кадр попали взрывчатые вещества и компоненты самодельной бомбы.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили два теракта в Ставропольское крае перед майскими праздниками. Силовики задержали двух человек. Первый — местный житель, присягнувший на верность одному из лидеров международной террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), второй — мигрант из Средней Азии. Где конкретно сообщники намеревались устроить теракт, не уточняется.