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Опубликовано видео задержания исламистов, готовивших теракт на Ставрополье

13:46, 27 мая 2021
Фото: Кадр из видео/ria.ru

ФСБ опубликовала видео задержания исламистов, которые в преддверии майских праздников готовили теракты в Ставропольском крае. Об этом пишет РИА Новости.

В кадре запечатлён допрос одного из подозреваемых, который признался в планах устроить теракт. Когда оперативники спросили, для чего мужчине нужны все обнаруженные в ходе обыска вещи, тот ответил, что намеревался «использовать их против населения».

Кроме того, в кадр попали взрывчатые вещества и компоненты самодельной бомбы.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили два теракта в Ставропольское крае перед майскими праздниками. Силовики задержали двух человек. Первый — местный житель, присягнувший на верность одному из лидеров международной террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), второй — мигрант из Средней Азии. Где конкретно сообщники намеревались устроить теракт, не уточняется.

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