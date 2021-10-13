Опубликовано видео смертельного ДТП с участием Собчак

Момент дорожно-транспортного происшествия с участием известной телеведущей Ксении Собчак в районе Сочи, в результате которого погибла молодая пассажирка встречной машины Екатерина Тарасова, попал на камеры видеонаблюдения. Ещё двое пострадавших в ДТП попали в больницу. Видео публикует RT.

ДТП с участием телеведущей произошло 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место аварии.

На следующий день после ДТП она заявила, что во время столкновения потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. В Сети же появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии телеведущая, держась за голову, заходит в ВИП-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у неё не было. Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

Ранее Собчак рассказала о подробностях своего допроса в ГСУ Главного управления МВД по Москве по делу о дорожно-транспортном происшествии в Сочи. По её словам, он длился около трёх часов, ей задавали вопросы, которые «не имеют отношения к тому, о чём спрашивают свидетелей». Телеведущая отметила, что понимает, «для чего всё это делается и на что рассчитывают».