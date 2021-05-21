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Происшествия

Опубликовано видео падения сотрудников Росгвардии под Мурманском

02:01, 22 мая 2021
Фото: ArmenianUnifiedInfoCenter/via Globallookpress.com

Пользователи сети «ВКонтакте» опубликовали запись падения двух росгвардейцев. Сотрудники правоохранительных органов погибли во время учений на берегу Кольского залива.

На кадрах видно, как росгвардейцы спускаются на корабль с вертолёта.

Спускались на верёвках (бананы), узлов не было. Погода плохая, упали с 15 метров. Верёвки закончились, — пишет автор ролика.

По факту происшествия проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Мурманской области погибли двое сотрудников Росгвардии. Эту информацию подтвердили в ведомстве, не раскрыв причины случившегося.

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