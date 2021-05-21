Опубликовано видео падения сотрудников Росгвардии под Мурманском

Фото: ArmenianUnifiedInfoCenter/via Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге пассажиры троллейбуса устроили драку из-за маски. Инцидент произошёл в районе Весёлый Посёлок. Видео с места происшествия опубликовал «360».

Судя по кадрам, ссора началась ещё внутри троллейбуса. Когда он подъехал к остановке, из него вывалились на асфальт два дерущихся мужчины. Один из пассажиров попытался их разнять, но получилось это...