Опубликовано видео падения сотрудников Росгвардии под Мурманском

Пользователи сети «ВКонтакте» опубликовали запись падения двух росгвардейцев. Сотрудники правоохранительных органов погибли во время учений на берегу Кольского залива.
На кадрах видно, как росгвардейцы спускаются на корабль с вертолёта.
Спускались на верёвках (бананы), узлов не было. Погода плохая, упали с 15 метров. Верёвки закончились, — пишет автор ролика.
По факту происшествия проводится проверка.
Как сообщалось ранее, в Мурманской области погибли двое сотрудников Росгвардии. Эту информацию подтвердили в ведомстве, не раскрыв причины случившегося.