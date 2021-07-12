Омский полицейский спас двух упавших в колодец детей

В Омске полицейский спас двух детей, упавших в колодец коллектора. Как сообщает Пятый канал, мальчики уронили в шахту игрушку и решили самостоятельно её достать.

Пытаясь спасти игрушку, дети потеряли равновесие и упали в глубокий колодец. Их крики услышал проходивший мимо полицейский. Он сразу же бросился на помощь. Однако всё осложнялось тем, что колодец был узким и взрослому человеку было невозможно в него спуститься.

Когда я подошёл к колодцу, я не увидел на поверхности детей. Я опустился туда, прогнулся, и каким-то чудом я рукой поймал за верхнюю одежду сначала мальчика Никиту, достал его, передал родителям. А затем второго мальчика, Кирилла, — рассказал старший сержант полиции Янык Лауденшлегер.

В результате происшествия дети не пострадали, а глубокий колодец закрыли деревянными щитами.

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